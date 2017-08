gamescom 2017: Line-Ups von Capcom und Astragon; EA VIP-Pässe; Battlefront-2-Weltraumgefechte - 4Players.de

Capcom wird auf der gamescom 2017 sowohl Monster Hunter: World als auch Marvel vs. Capcom: Infinite in der "Capcom-Präsenz" am Sony-Stand in Halle 7 zeigen. Monster Hunter: World kann im Einzelspieler-Modus und im Multiplayer angespielt werden. "Weiterhin werden leitende Mitglieder des Entwickerteams von Capcom Japan, darunter Producer Ryozo Tsujimoto sowie Executive und Art Director Kaname Fujioka, brandneue Szenen aus Monster Hunter: World zeigen. Auch YouTube-Star LeFloid wird Monster Hunter: World auf der Bühne spielen. In Marvel vs. Capcom: Infinite wird Producer Peter Rosas neue Einblicke ermöglichen und gegen gamescom-Besucher spielen."Astragon ist auf der gamescom 2017 mit dem Landwirtschafts-Simulator in Halle 8 (A-051) vertreten. "In Zusammenarbeit mit den Spezialisten für digitale Innovationen von Time Travelers Club und der aufregenden Technik von Olorama wird es auf unserem Stand in Halle 8 (A-051) möglich sein, einige Aktivitäten des Landwirtschafts-Simulators nicht nur zu sehen, sondern auch zu riechen. Bestimmte Aktionen im Landwirtschafts-Simulator triggern das über WiFi verbundene Olorama-Gerät und der passende Geruch wird aus einem von bis zu 10 Behältern versprüht und mittels eines Ventilators in Richtung des Spielers gepustet. Hier ein paar Beispiele für die Gerüche, die euch auf der gamescom erwarten: Holzgeruch beim Sägen oder Häckseln, frisch gemähtes Gras, der Geruch des Waldes, die Erde beim Grubbern oder Pflügen und Kartoffeln (beim Ernten)."Darüber hinaus verlost Electronic Arts VIP-Pässe für Star Wars Battlefront 2, Battlefield 1: In the Name of the Tsar, Need for Speed Payback und FIFA 18. Besitzer eines "EA Player VIP Passes" erhalten zu bestimmten Zeiten Zutritt zur Fast Lane des gewünschten Titels und können so die Warteschlangen am eigentlichen Standeingang umgehen (zur Verlosung ). "Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen sich Fans bis zum 21. August über die offizielle Aktionsseite von Electronic Arts mit ihrem EA-Account anmelden und sich anschließend auf einen der zur Auswahl stehenden Titel festlegen. (...) Die Gewinner erhalten den EA Player VIP Pass als QR-Code direkt per e-Mail, welcher am Stand sowohl gedruckt als auch digital auf dem Smartphone vorgezeigt werden kann. Um den Stand betreten zu können, müssen VIP-Besucher außerdem den jeweiligen Altersbeschränkungen der USK entsprechen."Der Publisher wird am Montagabend (21. August um 18:30 Uhr) außerdem den Sternenjäger-Angriff-Modus und die Multiplayer-Raumschlachten mit "beliebten Star Wars Game Changern" präsentieren. "Die Teams liefern sich (...) Luftkämpfe auf der Karte 'Fondor: Imperiale Werft' und umschwärmen einen imperialen Sternenzerstörer mit schnellen Jägern, schweren Bombern, legendären Heldenschiffen und mehr. (...) Der Livestream bietet einen ersten Blick auf die deutlich verbesserten Raumschlachten mit optimierter Steuerung, erweiterten Anpassungsmöglichkeiten und einem rollenbasierten Teamspiel mit einem brandneuen Klassensystem."Letztes aktuelles Video: Indie Arena Booth 2017 Trailer