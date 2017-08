gamescom 2017: Was zeigt Sony? - 4Players.de

Detroit: Become Human

Frantics

Gran Turismo Sport

Gran Turismo Sport im Audi R8 LMS Rennsimulator (umgebauter Originalwagen)

Hidden Agenda

That's You!

Uncharted: The Lost Legacy

Wissen ist Macht

Call of Duty: WW2

Destiny 2

Marvel vs. Capcom: Infinite

Monster Hunter: World

Bravo Team

Monster of the Deep: Final Fantasy 15

Moss

No Heroes allowed! VR

Sparc

Stifled

The Elder Scrolls 5: Skyrim VR

The Inpatient

The Persistence

Sony hat den bisher größten gamescom-Messeauftritt mit 406 Spielestationen auf 4200qm samt zahlreichen Bühnenshows und eSports-Programm in Halle 7 angekündigt. Zum Spiele-Aufgebot in diesem Jahr gehören Detroit: Become Human Call of Duty: WW2 , diverse VR-Titel und die drei bisher unveröffentlichten PlayLink-Spiele Frantics, Hidden Agenda und Wissen ist Macht.PS4 First PartyPS4 Third PartyPlayStation VRLetztes aktuelles Video: Indie Arena Booth 2017 Trailer