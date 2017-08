gamescom 2017: Public Keynotes mit Brendan Greene, Richard Garriott und Andy Tudor - 4Players.de

Tim Sweeney, Epic Games. Termin: Dienstag, 22.8., 11:00

Bob Slinn, Facebook. Termin: Dienstag, 22.8., 15:00

Chris Charla, ID@xbox. Termin: Mittwoch, 23.8., 11:00

Robby Yung, Animoca Brands. Termin: Donnerstag, 24.8., 11:00

Die Veranstalter der gamescom 2017 haben Details zu den "Public Keynotes", also den öffentlich zugänglichen Vorträgen, bekanntgegeben. Die Public Keynotes können nicht nur von Besuchern des Entwickler-Events devcom besucht werden, sondern von allen gamescom-Besuchern - und zwar kostenlos. Jedes gamescom-Ticket, Privat- und Fachbesucher sowie Presse, berechtigt zum Eintritt. Allerdings sind die Plätze in den Sälen begrenzt.Brendan Greene alias PlayerUnknown: My journey - from modder to creative director of Playerunknown's BattlegroundTermin: Mittwoch, 23.8.2017, 13:00. Ort: CCO: Kongresshalle"Greene ist Creative Director eines der derzeit beliebtesten PC-Spiele überhaupt: Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) von Bluehole. PUBG, obwohl noch im 'Early Access', also nur als Vorabversion erhältlich, hat sich bereits knapp sieben Millionen Mal verkauft und ist auf dem besten Weg, ein Phänomen zu werden: Auf der Streaming-Plattform Twitch liegt es, ebenso wie auf Steam, bereits in der Top 3 der meistgespielten Spiele."Richard Allen Garriott de Cayeux: The golden age of games is NOW – how to rise to the occasionTermin: Mittwoch, 23.8., 15:00. Ort: CCO: Kongresshalle"Garriott ist eine Legende der Spielebranche, bereits im Jahr 1979 brachte er sein erstes Spiel heraus. In der Folge gründete er die Firma Origin und verantwortete die millionenfach verkaufte Rollenspielserie Ultima. 2008 flog er als sechster Weltraumtourist überhaupt mit einer Sojus-Mission zur internationalen Raumstation ISS. Derzeit arbeitet er, gemeinsam mit dem deutschen Publisher Travian, am spirituellen Ultima-Nachfolger Shroud of the Avatar."Andy Tudor, Nicolas Hamilton, Peter Smits: Project CARS 2 - Built By DriversTermin: Donnerstag, 24.8., 16:00. Ort: CCO: Kongresshalle"Andy Tudor, Creative Director der Slightly Mad Studios, und Nicolas Hamilton, Rennfahrer und Bruder des Formel-1-Champions Lewis Hamilton, sprechen über die Entwicklung des Rennspiels Project CARS 2 und darüber, wie der Titel von einer Community von Rennspielfans gemeinsam mit echten Fahrern entwickelt wird. Die Session enthält Live-Gameplay des Spiels (...)"Ergänzend zu den öffentlichen Keynotes gibt es Business Keynotes, die ausschließlich den Besuchern der devcom ( Programm ) sowie den Besuchern des Business Centers der gamescom zugänglich sind:Letztes aktuelles Video: Indie Arena Booth 2017 Trailer