gamescom 2017: Was zeigt Blizzard? - 4Players.de

Blizzard Entertainment wird auf der gamescom 2017 neue Inhalte für das bekannte Spiele-Line-Up vorstellen. Sämtliche Neuerungen sollen am Montag (21. August) um 18 Uhr in einem "Vorschauvideo" präsentiert werden. Am Mittwoch (23. August) um 18 Uhr folgt dann die "Enthüllungszeremonie" auf der Hauptbühne in Halle 7 ( Livestream ). Die Entwickler wollen eine neue Overwatch-Karte, einen animierten Overwatch-Kurzfilm, Details zum Patch 7.3 für World of WarCraft, einen neuen Helden für Heroes of the Storm und einen Co-op-Kommandanten für StarCraft 2 zeigen. Einen überblick über alle gamescom-Aktivitäten und Events findet ihr hier "Die gesamte gamescom über haben Besucher des Blizzard-Standes in Halle 7 der Koelnmesse die Gelegenheit, die neuesten Inhalte für Overwatch, Hearthstone, World of Warcraft, Heroes of the Storm, StarCraft 2, StarCraft: Remastered und Diablo 3 anzuspielen. Natürlich ist für (...) Unterhaltung gesorgt, wie zum Beispiel mit dem Blizzard-Cosplaywettbewerb und zwei Auftritten von Video Games Live. Diese und weitere Aktivitäten können Zuschauer auch über den Livestream der Website miterleben."