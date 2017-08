gamescom 2017: Angela Merkel spricht über Videospiele als Kulturgut - 4Players.de

ZackeZells hat geschrieben: ? Heute 12:02 Na du könntest auch alternativen aufzeigen - stattdessen Holzhammerst du herum - Ist die SPD nicht auch Wert genannt zu werden, oder einer der anderen Parteien?

Zur CDU/CSU habe ich halt ein besonderes Verhältnis.Gerade aus der Ecke kamen halt zu anderen Zeiten doch die krassesten Kommentare zu Games.Und auch, was Themen wie Umweltschutz, Asylrecht, Gleichgeschlechtliche Ehe, Unterstützung Alleinerziehender, KITAs, etc. anbelangt, macht die CDU erst in den letzten Jahren Schritte in die richtige Richtung, nachdem man sich davor aber jahrelang überhaupt nicht bewegt hat.Ich erinnere mich halt noch gern an die Zeiten, in denen aus Reihen der CDU/CSU viele Kommentare gefallen sind, die man heute gerne der AfD zuschiebt. Und 1-2 Jahre Sinneswandel reichen mir da nicht aus, um mich wirklich zu überzeugen. Ich habe explizit bei dieser Partei das Gefühl, dass sich vieles auch ganz schnell wieder ändern kann, wenn die Wähler weglaufen. Das typische Fischen am rechten Rand halt, was diese Partei früher eben besonders gut konnte.Immerhin war es die Merkel Regierung die damals den lange geplanten Atomausstieg rückgängig gemacht hat, Asylrechte verschärft hat, der gleichgeschlechtlichen Ehe jahrelang Steine in den Weg gelegt hat, und immer noch kein nachhaltiges und modernes migrationspolitisches Konzept vorweisen kann, sodass es immer wieder passiert, dass Leute, die...