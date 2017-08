gamescom 2017: Die Gewinner des gamescom award sind gekürt: Star des Abends ist Mario Odyssey - 4Players.de

Die Gewinner des gamescom award 2017 stehen fest: Den begehrten "Best of gamescom award" konnte sich in diesem Jahr Super Mario Odyssey sichern. Der Switch-Titel von Nintendo erhielt auch die Auszeichnung "Best Family Game" und "Best Action Game" sowie den "gamescom 'Most Wanted' Consumer award". Weitere Awards gingen an Assassin's Creed Origins als bestes PS4-Spiel, Mittelerde: Schatten des Krieges als bestes Xbox-One-Spiel sowie an Kingdom Come: Deliverance als bestes PC-Spiel. Hier alle Preisträger im Überblick:• Super Mario Odyssey, Nintendo• Battlefield 1: In the Name of the Tsar, Electronic Arts• Electronic Arts gamescom Booth 2017, Electronic Arts• Assassin's Creed Origins, Ubisoft• Mittelerde: Schatten des Krieges, Warner Bros.• Super Mario Odyssey, Nintendo• Kingdom Come: Deliverance, Koch Media• Metroid: Samus Returns, Nintendo• Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, Bandai Namco• Forza Motorsport 7, Microsoft• Super Mario Odyssey, Nintendo• Project CARS 2, Bandai Namco• PES 2018, Konami• Super Mario Odyssey, Nintendo• Mario & Rabbids Kingdom Battle, Ubisoft• God's Trigger, Techland• Destiny 2, Activision Blizzard• Hidden Agenda, Sony• Destiny 2, Activision Blizzard• Fallout 4 VR, ZeniMax• Xbox One X, Microsoft• Super Mario Odyssey, Nintendo• Double Kick Heroes, Headbang ClubLetztes aktuelles Video: Video-Reportage 3 Volle Hallen Nintendo Monster Hunter und Assassins Creed