Utawarerumono: Mask of Deception: Taktik-Rollenspiel erscheint zusammen mit Mask of Truth in Europa - 4Players.de

Atlus und Deep Silver werden die PlayStation-4- und PlayStation-Vita-Versionen von Utawarerumono: Mask of Deception und Utawarerumono: Mask of Truth 2017 auch in Europa veröffentlichen. Mask of Deception soll im Frühjahr, Mask of Truth im weiteren Verlauf des Jahres erscheinen. Die PS4-Fassungen sollen jeweils 49,99 Euro kosten und sowohl im PlayStation Store als auch im Einzelhandel erhältlich sein, während die Vita-Umsetzungen mit 39,99 Euro zu Buche schlagen und einzig als Download verfügbar sein werden. Beide Titel sollen japanischen Originalton und englische Texte bieten. Hier erste lokalisierte Spielaufnahmen aus Mask of Deception:Alterseinstufungen stehen in beiden Fällen noch aus. Allerdings musste in Mask of Truth eine Szene in enger Zusammenarbeit mit Entwickler Aquaplus aus Jugendschutzgründen bearbeitet werden. Die Anpassungen sollen aber auf ein Minimum beschränkt und der erzählerische Wert nicht beeinträchtigt worden sein. Weiter heißt es zur Mischung aus Grafik-Novelle und Taktik-Rollenspiel: "In Japan ursprünglich als Utawarerumono: Itsuwari no Kamen veröffentlicht, verzaubert Mask of Deception die Spieler mit einer umfangreichen Geschichte und interessanten Charakteren. Das Spiel beginnt auf einem schneebedeckten Berg, auf dem der Protagonist in einer unbekannten Wildnis, umgeben von tödlichen Kreaturen, mit nichts als einem Krankenhaushemd bekleidet aufwacht. Zu seinem Glück wird er dort von Kuon, einem Mädchen das ungewöhnlicher Weise Tierohren und einen buschigen Schwanz trägt, gerettet. Kuon nimmt den an Amnesie leidenden Hauptcharakter unter ihre Fittiche und gibt ihm den Namen Haku. Gemeinsam ziehen beide durch das Land und treffen, ganz zum Missfallen von Haku, auf zahlreiche bunte Charaktere, kämpfen gegen gefährliche Widersacher und geraten in die politischen Machenschaften der mächtigen Nation Yamato."Zu den Features heißt es:• Eine unvergessliche Geschichte - Mask of Deception bietet die Erfahrung einer spielbaren Grafiknovelle, die Spieler über 40 Stunden lang die Zukunft einer fantasievollen Welt gestalten lässt!• Aktives SRPG-Kampfsystem als Mischung aus rundenbasierter Taktik und Angriffskettenmechaniken. Um Haku und seine Freunde zu verteidigen, müssen die Spieler alle Elemente des Kampfsystems meistern und zahlreiche Feinde besiegen. Hierfür können sie während den Kämpfen zeitgesteuerte Aufladungsringe einsetzen, um mit diesen kritische Treffer oder Block- und Ausweichmanöver auszuführen.• Voll ausgearbeitete Kampfmechaniken - Einzigartige Kampf-Features, wie die Rückspul-Funktion, elementare Stärken / Schwächen, beeindruckende Charakter-Fähigkeiten und mehr - schaffen ein tiefgreifendes Kampfsystem. Taktisches Geschick ist unabdingbar, um siegreich aus einer Schlacht hervorzugehen!• Beeindruckende Designs – Eine atemberaubende Darstellung und wunderschöne gestaltete Cutscenes machen das Spiel zu einem Fest für die Augen, das vor allem für Liebhaber von Anime und Visual Novels interessant ist!• Wundervoll komponierte Stücke – Der Soundtrack aus Utawarerumono: Mask of Deception und Utawarerumono: Mask of Truth wurde in den legendären Abbey Road Studios und EastWest Studios aufgenommen. Ein perfekter Soundtrack, um den Spieler auf großen Abenteuern zu begleiten.Weitere Informationen gibt es auf den offiziellen Netzpräsenzen von Atlus.