Utawarerumono: Mask of Deception: Söldner Ukon wird vorgestellt - 4Players.de

Nach Protagonist Haku und Heilerin Kuon stellen Atlus und Deep Silver im aktuellen Charaktervideo zu Utawarerumono: Mask of Deception Söldner Ukon näher vor: "Ukon, ein Söldnergeneral mit goldener Zunge, heuert Haku und Kuon für einen kleinen Auftrag als Eskorte an. Was zunächst wie ein einfacher Job aussieht, entpuppt sich schnell als ein lebensbedrohlicher Kampf gegen Banditen. Trotz des kleinen Missverständnisses nimmt sich Ukon des schrägen Duos an.Söldner sind eher für ihre raue Art, Rücksichtslosigkeit und wechselnde Loyalitäten bekannt, doch Ukon bildet hier die goldene Ausnahme. Er geht respektvoll mit seinen Mitmenschen um und verdient sich damit die Achtung seiner Männer und der Menschen um ihn herum. Seine Art macht aus ihm den idealen Mentor, der Haku und Kuon auf ihrem Weg begleiten wird." Das seit September 2015 in Japan erhältliche Taktik-Rollenspiel von Aquaplus soll hierzulande am 23. Mai 2017 für PlayStation 4 im Handel sowie als Download für PlayStation Vita erscheinen.Letztes aktuelles Video: Ukon-Trailer