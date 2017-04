Utawarerumono: Mask of Deception: Wunderkind Nekone wird vorgestellt - 4Players.de

Eine unvergessliche Geschichte – Mask of Deception ist eine tiefgründige Geschichte, verpackt in einer fantastischen Graphic-Novel, die den Spieler über 50 Stunden fesselt. Gemeinsam mit dem Helden formen sie die Zukunft, einer vollständig simulierten Welt. Mask of Deception legt das spannende Fundament für ein packendes Finale Utwarerumono: Mask of Truth, das zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird.

Strategisches Rollenspiel-Kampfsystem – Haku und seine Freunde bekämpfen die feindseligen Kreaturen und Gegner in einem packenden Mix aus rundenbasierten Kämpfen und der Verkettung ihrer Angriffsfertigkeiten. Abhängig vom Timing der Spieler, bei Angriffs-, Block- oder Ausweichbewegungen verlängert sich die Zeit innerhalb einer Runde, in der sie aktiv am Kampf teilnehmen können.

Umfassendes Kampfgeschehen – Features, wie die Rückspulfunktion, die Anfälligkeit für bestimmte Elemente oder einzigartige Charakterfertigkeiten fügen dem Kampfgeschehen weitere strategische Ebenen hinzu.

Künstlerische Darstellung – Der atemberaubende Stil und die traumhaft schönen Zwischensequenzen des Spiels sind ein Fest für alle Liebhaber japanischer Graphic-Novels und Anime-Fans.

Soundtrack – Der in den legendären Abbey Road Studios aufgenommene Soundtrack ist die perfekte akustische Untermalung für die spannenden Abenteuer in Utawarerumono: Mask of Deception.

Nach Protagonist Haku Heilerin Kuon und Söldner Ukon stellen Atlus und Deep Silver im aktuellen Charaktervideo zu Utawarerumono: Mask of Deception Ukons kleine Schwester Nekone näher vor: "Nekone ist das genaue Gegenteil ihres Bruders. Während der mit seinen Söldnern unterwegs ist, sammelt Nekone in der Hauptstadt Belobigungen und Auszeichnungen. Das extrem intelligente Mädchen arbeitet trotz ihres Alters bereits daran eine Gelehrte der Philosophie zu werden. Während Hakus faule Art sie eher irritiert, entwickelt sie eine enge Bindung zu Kuon. Obwohl Nekone noch ein Kind ist, beweist sie sich im Kampf als große Heilerin und fähige Strategin." Das seit September 2015 in Japan erhältliche Taktik-Rollenspiel von Aquaplus soll hierzulande am 23. Mai 2017 für PlayStation 4 im Handel sowie als Download für PlayStation Vita erscheinen.Letztes aktuelles Video: Nekone-TrailerFeatures laut Hersteller: