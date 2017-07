Utawarerumono: Mask of Truth: Trailer stellt die "neuen Kampftechniken" vor - 4Players.de

Atlus USA zeigt im folgenden Trailer die "neuen Kampftechniken" aus Utawarerumono: Mask of Truth . Im Vergleich zum Vorgänger sollen mehr Gefechte auf der Tagesordnung stehen. "Nationen und Generäle müssen sich im Bürgerkrieg für eine Seite entscheiden (...) Die aus dem Vorgänger vertrauten Gesichter, die der Spieler anführt, sind nun erfahrene Krieger. Neue Aktionsketten, höhere Level-Grenzen und die Einführung von verheerenden Koop-Attacken sowie Koop-Finisher bieten dem Spieler ganz neue Möglichkeiten, in den rundenbasierten Kämpfen zu bestehen. (...) In neuen Spielmodi lassen sich taktisches Geschick und der richtige Einsatz der verschiedenen Attacken perfektionieren. Im Mock-Battle-Mode werden Scheinkämpfe ausgefochten, um Erfahrungspunkte zu gewinnen und neue Techniken zu lernen, während man im Munechika's Trials Modus die militärische Eignung durch schwierige Herausforderungen testen lassen kann."Utawarerumono: Mask of Truth wird am 5. September 2017 für PlayStation 4 in Europa erscheinen (Preis: 49,99 Euro). Die Mischung aus Visual Novel und Strategie-Rollenspiel von Entwickler Aquaplus ist die Fortsetzung von Utawarerumono: Mask of Deception . Das Spiel bietet neben englischen Texten noch die japanische Sprachausgabe.Letztes aktuelles Video: Kampf-Trailer