Utawarerumono: Mask of Truth: Rollenspiel-Strategie-Mix für PS4 erschienen - 4Players.de

Ein episches Abenteuer - Mask of Truth ist ein über 80 Stunden langes Abenteuer, das mehr faszinierende Charaktere, niederträchtige Kreaturen, exotische Gebiete und größere Schlachten enthält als jemals zuvor.

Eine abgeschlossene Geschichte – Mask of Truth setzt die umfangreiche Utawarerumono-Geschichte fort. Die Landschaft hat sich verändert, neue Nationen, Menschen und Wahrheiten wollen entdeckt werden. Die dramatischen Ereignisse aus Mask of Deception werden in Mask of Truth fortgesetzt und aufgelöst.

Erweiterte SRPG-Spielmechanik – Der Konflikt ist in Mask of Truth allgegenwärtig, wenn es gilt, zahlreiche Schlachten zu bestreiten. Rundenbasierte Taktik und das aktualisiertes Kampfsystem machen Kämpfe nicht nur strategisch, sondern auch schnell. Spieler verwenden neue Aktionsketten, höhere Level-Grenzen und mehr, um die Oberhand auf dem Schlachtfeld zu gewinnen. Zusätzlich können bestimmte Charaktere zusammen verheerende Koop-Attacken und Koop-Finisher auslösen. Darüber hinaus können im Mock-Battle-Mode Scheinkämpfe ausgefochten werden, um neue Techniken zu lernen und Erfahrungspunkte zu gewinnen.

Eine fantastische Atmosphäre – Das fantastische Design, wunderschöne Zwischensequenzen und ein aufregender Soundtrack – in den legendären Abbey Road Studios aufgenommen und remastered – feiern ihre Rückkehr. Spieler tauchen in ein magisches Abenteuer ein, das vor ihren Augen lebendig wird."

Atlus USA hat bekanntgegeben, dass der Mix aus Visual Novel, Strategie und Rollenspiel Utawarerumono: Mask of Truth ab sofort für PlayStation 4 erhältlich ist. Nach den Ereignissen in Mask of Deception wird das Yamato Imperium mit eiserner Hand von einem unrechtmäßigen König geführt. Es liegt an einer kleinen Gruppe vertrauter Gesichter, sich gegen die Macht der Imperialen Armee zu stellen."Nicht weniger als das Schicksal der Welt ist steht auf dem Spiel, während sich Nationen und Generäle für eine Seite im Bürgerkrieg entscheiden müssen. Utawarerumono: Mask of Truth lüftet Geheimnisse, stellt Freundschaften auf die Probe und führt Spieler in den Kampf, um Frieden und Ordnung wiederherzustellen – oder den Anfang vom Ende herbeizuführen.Letztes aktuelles Video: Kampf-Trailer