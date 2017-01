Defense Grid: The Board Game: Tower Defense wird als Brettspiel umgesetzt - 4Players.de

Hidden Path Entertainment und Forged by Geeks haben ein Brettspiel zu Defense Grid angekündigt und gleich die Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung gestartet. 30.000 Dollar wurden als Finanzierungsziel ausgeschrieben und nach 31 Stunden ist das Ziel bereits erreicht worden. Bis zum Ende der Kampagne in 23 Tagen können noch allerlei Zusatzziele erreicht werden. Das Spiel erhält man für 80 Dollar (ohne Versandkosten). Defense Grid: The Board Game ist eine kooperativ spielbare Tower Defense als Brettspiel. Bis zu vier Spieler müssen gemeinsam Türme bauen und anrückende Aliens ausschalten - man wird es auch alleine spielen können. Sechs unterschiedliche Computerintelligenzen als Charaktere und 68 Miniaturen von Türmen und Aliens sind vorgesehen. Die Kampagne umfasst zehn Missionen inkl. Deckbau und Charakter-Entwicklung (basierend auf dem Erfolg in den Missionen). 24 Bonus-Missionen sollen den Kickstarter-Unterstützern in den nächsten Monaten kostenlos zur Verfügung gestellt werden.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer