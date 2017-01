Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia: Überarbeitete Variante von Fire Emblem Gaiden (1992) für Nintendo 3DS - 4Players.de

#FireEmblem Echoes: Shadows of Valentia wurde von „Fire Emblem Gaiden“ inspiriert, dem 2. Teil der Serie, der 1992 in Japan erschienen ist. pic.twitter.com/k1xPBKrl8t — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) 18. Januar 2017

Alm und Celica sind die beiden Protagonisten in #FireEmblem Echoes: Shadows of Valentia und bekommen am 19.05. ihre eigenen #amiibo. pic.twitter.com/wQEC8y8c1f — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) 18. Januar 2017

Nintendo hat Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia für Nintendo 3DS angekündigt. Das Spiel wurde vom Klassiker Fire Emblem Gaiden (1992) inspiriert. Fire Emblem Gaiden war das zweite Spiel der Reihe und wurde nur in Japan veröffentlicht. Nahezu alle Aspekte wollen die Entwickler überarbeitet, verbessert und modernisiert haben. Neben flexiblem Charakter-Fortschritt und Dungeons mit allerlei Gegnern darf man die Welt frei erkunden. Es wird ein "klassisches Fire Emblem mit einem modernen Twist" versprochen. Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia soll am 19. Mai 2017 erscheinen."'Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia' für die mobilen Konsolen der Nintendo 3DS-Familie entspricht dem Geist des Originals, wurde gleichzeitig aber auch deutlich erweitert. Jede Einzelheit der grafischen Präsentation von "Fire Emblem Gaiden" wurde überarbeitet und das Spiel obendrein vollständig auf Englisch vertont. 'Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia' lässt also das klassische Gameplay der Serie aufleben, verleiht ihm aber zugleich einen modernen Dreh. So erkunden die Spieler unheimliche Dungeons, in denen es vor tückischen Gegnern nur so wimmelt. Gleichzeitig mit dem Spiel kommen ebenfalls neue amiibo-Figuren in den Handel: Alm und Celica, die beiden Hauptcharaktere von 'Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia'."