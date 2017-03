Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia: 3DS-Remake wird einige Änderungen beinhalten - 4Players.de

Das Remake Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia wird sich in einigen Punkten von dem Original unterscheiden. Das hat Gamespot auf der PAX East festgestellt, wo Nintendo das Taktik-Rollenspiel auf dem 3DS präsentiert hat. Anstatt von einer Mission zur nächsten geführt zu werden, bewegt man sich hier auf einer Weltkarte und genießt dabei mehr Freiheiten, was man als nächstes in Angriff nehmen möchte. Dabei wird man auch auf Dungeons stoßen, in denen die übliche Draufsicht von einer Schulterperspektive abgelöst wird, mit der man die Verliese in 3D erkunden darf. Dort findet man u.a. Kisten und zerstörbare Objekte, bei denen man hilfreiche Gegenstände oder Geld bekommen kann. Trifft man auf Gegner, wird eine übliche Kampfsequenz gestartet, bei der man wieder Zugriff auf sein Squad bekommt und mit mehreren Gegnern konfrontiert wird. Startet man bereits im Dungeon den Angriff, verringert sich bereits dessen Gesundheit im anschließenden Kampf. Allerdings kann dies auch umgekehrt passieren.Anstatt nur in die Rolle eines einzigen Charakters zu schlüpfen, begleitet man hier zwei Protagonisten auf ihrem Weg, zwischen denen man umschalten kann. Zwar verfolgen beide mit der Verteidigung ihrer Heimat das gleiche Ziel, wollen es aber auf unterschiedliche Weise umsetzen. Dabei werden zumindest die wichtigsten Figuren zum ersten Mal innerhalb der Reihe komplett mit Sprachausgabe aufwarten können.Weitere Veränderungen betreffen die Einheiten: Bogenschützen haben jetzt die Möglichkeit, Gegenangriffe zu starten, wenn sie nur ein Feld entfernt sind. Somit wird man jetzt einen deutlich aggressiveren Spielstil mit ihnen verfolgen können. Die Magier nutzen dagegen jetzt einen Teil ihrer Lebensenergie, um ihre Zaubersprüche zu nutzen - entsprechend muss man mit ihnen jetzt vorsichtiger agieren und über ihre Position nachdenken.Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia erscheint am 19. Mai für Nintendo 3DS.Letztes aktuelles Video: Warring Gods