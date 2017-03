Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia: Details: Neuerungen, erweiterte Inhalte, Limited Edition und amiibos - 4Players.de

Nintendo hat weitere Details zur Neuauflage des Strategie-Rollenspiels Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia für 3DS-Systeme und zur Limited Edition (inklusive amiibos von Alm und Celica) des Spiels bekanntgegeben. Das Original (Fire Emblem Gaiden) erschien 1992 ausschließlich in Japan.In dem neuen Titel befehligen die 2DS-&-3DS-Spieler zwei getrennte Armeen: die von Alm und die von Celica. Nintendo schreibt dazu: "Beide Protagonisten haben jeweils eigene Missionen zu erfüllen, aber sie verfolgen ein gemeinsames Ziel: den Frieden in Valentia zu bewahren. Wie in der Fire-Emblem-Serie üblich, müssen die Spieler mit einer kleinen Schar ausgewählter Krieger in rundenbasierten Kämpfen immer mächtigeren Armeen entgegentreten. Da ist sorgfältige taktische Planung gefragt, denn nach Fehlern oder misslungenen Attacken ist die eigene Truppe bei Gegenangriffen höchst verwundbar. Wird eine Einheit während eines Kampfs im klassischen Modus von Fire Emblem besiegt, kann sie üblicherweise nicht mehr an künftigen Schlachten teilnehmen. In Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia dagegen können die Spieler Milas Zeitenrad nutzen, um die letzten Runden zurückzudrehen. Das eröffnet ihnen die Chance, taktische Fehler zu erkennen und ihre nächste Attacke strategisch besser zu planen. Wer permanente Niederlagen erst einmal vermeiden möchte, spielt am besten den Anfänger-Modus. Darin stehen gefallene Verbündete nach jedem Kampf wieder auf. Das erleichtert es Neueinsteigern, die Story komplett bis zum Ende durchzuspielen."Im Vergleich zum Original soll es zusätzliche Inhalte geben. So kann man neue Helden rekrutieren, es mit neuen Schurken aufnehmen und dank eines neuen Prologs, die Vorgeschichte von Alm und Celica aufdecken. Erstmals in einem Fire-Emblem-Spiel erklingen alle Dialoge der Charaktere in der Hauptstory vollständig in gesprochenem Englisch."Alm und Celica können Dungeons völlig frei in der dritten Dimensionen erkunden und ihre Gegner dadurch schon vor dem Kampf in Augenschein nehmen. Greifen die Spieler in dieser Umgebung an, genießen sie einen enormen Vorteil, da ihre Widersacher den Kampf dort mit verringerter Gesundheit beginnen. Zudem lässt sich in jedem Dungeon eine Statue der Mila finden, mit der man seine Helden voranbringen und ihre Charakter-Klassen wechseln kann. In einigen sprudeln auch Heilige Quellen, deren Wasser dauerhafte Statusverbesserungen beschert."Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia erscheint am 19. Mai 2017 sowohl separat als auch in einer speziellen Limited Edition. Zu der limitierten Version gehört neben dem Spiel ein Artbook, metallene Anstecker (Alm, Celica und Marth im Pixel-Look), ein Wende-Cover, die CD "Sounds of Echoes" mit ausgewählten Musikstücken und die amiibos der beiden Protagonisten Alm und Celica. "Wer diese Figuren nutzt, aktiviert damit jeweils einen eigenen, exklusiven Dungeon. Dort können die Spielcharaktere nützliche Gegenstände einsammeln und ihre Armee weiter stärken, indem sie den Endboss des jeweiligen Dungeons besiegen.""Wer Milas Zeitenrad aus dem Menü der Oberwelt-Karte auswählt, kann seine Alm und Celica amiibo auch im Kampf einsetzen. Während einer Schlacht haben die Spieler die Möglichkeit einen Teil von Alms oder Celicas Gesundheit zu opfern, um eine vom Computer gesteuerte Illusion herbeizurufen, die sie in einer Runde unterstützt. Mit der Zeit werden Alm und Celica immer stärker und ihre Statuswerte lassen sich auf dem jeweiligen amiibo speichern. Auf diese Weise wachsen auch die Fähigkeiten der Illusion. Obendrein beschwören auch die amiibo von Marth, Roy, Ike, Daraen und Lucina sowie der noch erscheinende Corrin amiibo jeweils eine Illusion in ihrer Gestalt herauf und ermöglichen es den Spielern, sich von Geisterhand helfen zu lassen. Damit nicht genug, sind alle anderen derzeit erhältlichen amiibo ebenfalls mit dem neuen Fire-Emblem-Titel kompatibel. Diese bringen je ein zusätzliches Monster ins Spiel, das den Fans auf dem Schlachtfeld beisteht und ihnen in strategischen Notfällen zu Hilfe eilt."