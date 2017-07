Fire Emblem Heroes: Nintendo hat in sechs Monaten fast 115 Millionen Dollar umgesetzt; Nutzerbasis: 11,2 Mio. - 4Players.de

Bei der jüngsten Konferenz mit Investoren verriet Tatsumi Kimishima (Präsident von Nintendo), dass der Free-to-play-Titel Fire Emblem Heroes weniger als 15 Millionen Mal runtergeladen wurde, sie mit der App aber mehr Gewinn als mit Super Mario Run (150 Mio. Downloads; weniger als zehn Prozent kauften die Vollversion) erzielt hätten. Einen genaueren Blick auf den Erfolg des Spiels erlauben die Analysen der Marktforscher von Sensortower via Deconstructor of Fun . Demnach wurde Fire Emblem Heroes ungefähr 6,1 Mio. Mal im App Store von Apple und 5,6 Mio. Mal bei Google Play für Android-Geräte runtergeladen - laut den Daten und Schätzungen von Sensortower (Zeitraum: 2. Februar bis 16. Juli 2017). Im App Store wurden 61,5 Mio. Dollar umgesetzt. Bei Google Play waren es 53,4 Mio. Dollar.Nintendo hat also in sechs Monaten fast 115 Millionen Dollar mit dem Free-to-play-Titel umgesetzt. Derzeit würde das Spiel ungefähr 5.000 Mal pro Tag installiert (Neukunden) werden und täglich circa eine halbe Million Dollar Umsatz generieren. Der mit Abstand umsatzstärkste Markt ist Japan. 66 Prozent der Einkünfte stammen aus dem Land der aufgehenden Sonne. Danach folgen die USA mit 24 Prozent und Kanada mit vier Prozent.In dem Bericht ist die Rede davon, dass das Spiel weltweit eher einen "Nischenstatus" fristen würde. Der erzielte Umsatz (> 100 Mio. Dollar) wird als sehr beachtlich bezeichnet, gerade vor dem Hintergrund, dass Nintendo nahezu nichts in das Marketing und die aktive Nutzer-Gewinnung investiert hätte. Nichtsdestotrotz sei der westliche Markt für solche Spiele schwierig. Dennoch sei der Erfolg nicht zu verachten und würde das Potenzial der Nintendo-Marken auf mobilen Systemen zeigen.Letztes aktuelles Video: Helden und Heldinnen Teil 2