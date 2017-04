Micro Machines World Series: Termin auf Juni verschoben; Trailer zeigt die Battle-Modi - 4Players.de

Zusätzlich zu den normalen Renn- und Elimination-Modi wird Micro Machines World Series auch zahlreiche Battle-Modi für bis zu 12 Spieler (online) in Arenen bieten, darunter Capture the Flag, Territory und Team Deathmatch (6-gegen-6). Insgesamt 15 (teils interaktive) Arenen sind geplant, darunter The Laser Lab, Buzzsaw Battle und Hungry Hungry Hippos. 12 Fahrzeuge, denen man seinen individuellen Touch geben kann, stehen zur Auswahl, unter anderem das Agentenfahrzeug, Luftkissenboot, Monster Truck oder G.I. Joe H.I.S.S Tank. Jedes Fahrzeug soll eigene Stärken und Waffen (Dynamitwerfer, Tidal Wave, Cobra Turret, NERF-Blaster) haben. Micro Machines World Series erscheint am 23. Juni 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Anfänglich war der 21. April der angepeilte Releasetermin.Letztes aktuelles Video: Battle Mode Mayhem