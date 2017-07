Micro Machines World Series: Startschuss für das Miniflitzer-Rennspiel auf PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Codemasters und Koch Media haben Micro Machines World Series für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Das Spielzeugauto-Rennspiel kostet 29,99 Euro und schneidet in den ersten Nutzer-Reviews bzw. Bewertungen bei Steam und im PlayStation Store eher mittelprächtig ab.Klassische Spielmodi wie Rennen und Elimination sowie der Battle-Modus werden geboten. "Bis zu vier Spieler im lokalen Multiplayer oder bis zu zwölf Kontrahenten greifen in Micro Machines World Series auf zwölf, konfigurierbare Fahrzeuge zurück, um sich in 25 verschiedenen Umgebungen - inklusive Küchentisch, Werkbank, Garten und Spielzimmer - zu messen. Als ob Agentenfahrzeug, Luftkissenboot, Müllautos und Panzer nicht genug währen, bietet Micro Machines die Möglichkeit, die Vehikel mit einer großen Bandbreite verrückter NERF-Kräfte aufzurüsten. Darunter befinden sich klassische Blaster, Minen aber auch Hämmer und Bomben, mit denen die Spieler sich gegenseitig traktieren können."Letztes aktuelles Video: Release-Trailer