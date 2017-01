Might & Magic Showdown: Spieler-gegen-Spieler-Gefechte mit Miniaturen im Might-&-Magic-Universum - 4Players.de

Screenshot - Might & Magic Showdown (PC) Screenshot - Might & Magic Showdown (PC) Screenshot - Might & Magic Showdown (PC) Screenshot - Might & Magic Showdown (PC) Screenshot - Might & Magic Showdown (PC) Screenshot - Might & Magic Showdown (PC) Screenshot - Might & Magic Showdown (PC)

Ubisoft hat Might & Magic Showdown angekündigt und gleich als Early-Access-Titel auf Steam (19,99 Euro) veröffentlicht. Der von Ubisoft Montreal und Funhouse entwickelte Titel bietet taktische Spieler-gegen-Spieler-Gefechte mit Miniaturen im Might-&-Magic-Universum. Neben den PvP-Gefechten ist auch eine Einzelspieler-Kampagne mit 30 Missionen vorhanden."Die Spieler werden ihre taktischen Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld auf die Probe stellen, indem sie im Voraus geplante Strategien mit Echtzeitaktionen kombinieren. (...) Was das Spielerlebnis angeht, bieten wir euch die Möglichkeit, eure Figuren in verschiedenen Modi vollständig zu bemalen, die Spielmechanik in einer Solo-Kampagne, die aus 30 Missionen besteht, kennenzulernen, bis zu 20 Figuren zu sammeln und verschiedene Teams zu formen und schließlich könnt ihr euch noch in einem soliden PvP-Erlebnis austoben", heißt es von den Entwicklern. Passend dazu wurde die Might & Magic Showdown "Malwerkstatt" bei Steam veröffentlicht. Sie wird separat und kostenlos bis zum 19. Februar verfügbar sein und enthält fünf Figuren aus dem Spiel. Diese Figuren können individuell bemalt und gestaltet werden."Might & Magic Showdown ist inspiriert von unseren Kindheitserinnerungen, als wir mit kleinen Figuren gespielt haben", sagt Producer Philippe Ducharme. "Das Universum von Might & Magic war der perfekte Ausgangspunkt, unser innovatives Gameplay zum Leben zu erwecken."Die Early-Access-Phase soll ungefähr zwei Monate dauern. "Die Vorabzugang von Might & Magic Showdown ist schon ein sehr rundes Paket, inklusive dem Anmalen der Figuren, einer Solo-Kampagne und einem ausgiebigen PvP-Modus. Wir konzentrieren uns zunächst darauf, das Spielerlebnis auszubalancieren und zu polieren, aber wir sind auch offen für frische Inhalte von eurer Seite. (Neue Modi? Mehr Figuren? Mehr Solo-Missionen? Usw.) Diese Entscheidung werden wir aber erst gemeinsam mit euch treffen, sobald der Vorabzugang begonnen hat."Letztes aktuelles Video: Ankündigung