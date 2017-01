Might & Magic Showdown: Entwickler sprechen über ihre Idee - 4Players.de

Die Entwickler von Ubisoft Montreal sprechen in dem folgenden Video über die Entstehungsgeschichte von Might & Magic Showdown . Das Spiel ist inspiriert von den Kindheitserinnerungen, als man noch mit kleinen Figuren gespielt hat. Dann hat man es sich zur Aufgabe gemacht, die kleinen 20 Miniaturfiguren zu animieren. Das Universum von Might & Magic war der perfekte Ausgangspunkt, um bestehende Figuren zu integrieren. Bevor man aber seine Recken in den PvP-Kampf schickt, stellt der Spieler im Taktik-Editor die Fähigkeiten seiner Helden zusammen und kann die Taktiken in 30 Echtzeitkämpfen ausprobieren.Letztes aktuelles Video: Entwickler-Vorstellung 1