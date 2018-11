Werewolf: The Apocalypse - Earthblood: World of Darkness: Bigben übernimmt Veröffentlichung des Action-Rollenspiels - 4Players.de

Bigben hat einen Vertrag über die Veröffentlichung und den Vertrieb von Werewolf: The Apocalypse - Earthblood mit Focus Home Interactive abgeschlossen. Fortan wird Bigben für die Weiterentwicklung des Titels verantwortlich sein. Das Action-Rollenspiel wird 2020 für PC und Konsolen erhältlich sein.Cyanide Studio ( Styx: Master of Shadows Call of Cthulhu ), einer der Entwickler, die in diesem Jahr ein Teil der Bigben-Gruppe geworden sind, arbeitet seit knapp zwei Jahren an dem Spiel im World-of-Darkness-Universum. Das Spiel wurde im Januar 2017 von Paradox Interactive und Focus Home Interactive angekündigt.Werewolf: The Apocalypse - Earthblood ist ein Action-Rollenspiel auf Basis von World of Darkness. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Cahal, einem verbannten Werwolf, der gezwungen ist, seinem (gefährdeten) Clan beizustehen. Hierzu muss er die Wut in sich selbst beherrschen lernen, um all jene zu bestrafen, die Gaia (Mutter Erde) verschmutzen, zerstören und missbrauchen wollen. Während seines Feldzugs wird Cahal eine bedeutende Rolle im Großen Krieg der Garou gegen Pentex spielen - ein mächtiger Konzern, dessen Aktivitäten das Gleichgewicht der Natur stören."Wir freuen uns über den Abschluss dieser Vereinbarung, die die Beiträge der verschiedenen Parteien in angemessener Weise würdigt. Hierdurch kann Cyanide die Entwicklung des Spiels abschließen und seinen zahlreichen Fans eine wahrhaft einzigartige Erfahrung bieten – in einem Universum, das den Spielern viel bedeutet", erläutert Alain Falc, Bigbens CEO."Die intensive Action und die übernatürliche Gefahr von Werewolf sind bei Bigben gut aufgehoben", so Shams Jorjani, VP Business Development bei Paradox Interactive und kommissarischer Manager von White Wolf. "All dies geschieht im bestmöglichen Moment, denn derzeit haben wir unseren Fokus auf Brand Management und Lizenzierung gelegt. Videospiele waren schon immer eine der zentralen Säulen von White Wolfs Markenstrategie: Sie sind ein starkes Medium für spannende World of Darkness-Geschichten! Daher gehen wir sehr zuversichtlich in diese Partnerschaft."