The Pedestrian: Rätselspiel rund um öffentliche Schilder bei Kickstarter - 4Players.de

Das kleine Indie-Studio Skookum-Arts arbeitet derzeit an The Pedestrian für PC und Mac. In dem Puzzle-Platformer in 2,5D-Optik löst man Rätsel, in dem man (öffentliche) Schilder in richtiger Reihenfolge neu arangiert und miteinander verbindet bzw. sie so kombiniert, dass sich das Abbild der männlichen oder weiblichen Figur auf den Schildern weiterbewegen kann. Eine Demo kann bei den Entwicklern runtergeladen werden. Das Spiel soll Mitte Juni für PC und Mac erscheinen.Die Entwickler versuchen das Puzzlespiel via Kickstarter zu finanzieren. 21.000 Dollar sind als Finanzierungsziel angesetzt. Bisher haben 458 Unterstützer 8.962 Dollar zugesagt. Die Kampagne läuft noch 25 Tage.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer