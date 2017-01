Realpolitiks: Globale Strategie auf dem politischen Parkett vor realem und fiktivem Hintergrund - 4Players.de

Welche Entscheidungen muss ein politischer Führer treffen, um seinen Staat zu einer militärischen und wirtschaftlichen Macht sowie einem Vorreiter technologischen Fortschritts zu machen? Die Entscheidung liegt bei den Spielern von Realpolitiks , das am 16. Februar für Windows, Mac und Linux auf Steam erscheint.In dem von Jujubee entwickelten Spiel übernimmt man die Führung eines beliebigen Landes in verschiedenen realen und fiktiven Szenarien, darunter laut einer Beschreibung auf Steam der Zerfall der Europäischen Union, die Ausdehnung des Islamischen Staates sowie die Folgen des Dritten Weltkriegs. Dabei hat man u.a. die Wahl, ob man den Vereinten Nationen beitritt oder als Tyrann einen Nuklearstaat aufbaut. Der Einfluss kann sich sogar auf das ferne All auswirken - Näheres hierzu beschreiben die Entwickler aber nicht.Gespielt wird in Echtzeit, während man die Diplomatie, Spionage und andere politische Mittel nutzt. Ereignisse wie terroristische Bedrohungen, Finanzkrisen sowie Naturkatastrophen beeinflussen den Verlauf der fiktiven Geschichte.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer