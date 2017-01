Rivals of Aether: 2D-Kampfspiel steuert auf Early-Access-Ende zu - 4Players.de

Oshikai schrieb am 23.01.2017 um 11:05 Uhr

Auch wenn ich viel Gutes über das Spiel gehört habe, bietet es mir doch irgendwie zu wenig.

Lediglich 2 Spieler online Matches bei nur 8 verschiedenen Charakteren für 15?..

Habe schön öfters gelesen, dass man es möglicherweise irgendwann zu 4. online spielen kann, aber wer weiß wirklich ob und wann das kommen wird. :?

Ich will das Spiel nicht schlecht reden, ich habs schließlich noch nie gespielt - aber es reizt mich einfach nicht es in unserer Spielergemeinschaft immer nur 1 vs 1 zu spielen.

Ich mein Brawlhalla ist f2p, finanziert sich über Skins, zu 8. spielbar, bei vielen verschiedenen Spielmodi, bisher 28 verschiedene Legenden (Charaktere) und sieht um einiges besser aus (auch wenn letzteres mir nicht so wichtig ist^^).

Bin derzeit auch noch Brawlout am testen, aber da kann ich noch zu wenig sagen. Ist schließlich auch noch ne Beta.. :)