The Wizards: Zaubersprüche und Feuerbälle als VR-Waffen - 4Players.de

Nachdem exklusiv für Oculus The Unspoken erschienen ist, dürfen sich jetzt auch Vive-Besitzer auf ein Spiel freuen, in dem man per Controller dem Gegner Zaubersprüche an den Kopf wirft. Allerdings fokussiert sich das aus Polen stammende The Wizards nicht auf den PvP-Kampf. Spieler müssen in einer Highscore-Jagd Wellen an Gegnern mit Feuerbällen, Kombo-Zauber und anderen Mitten bestreiten. Anhand von Schicksalskarten soll jeder Anlauf anders und fordernder sein. Wann der VR-Titel erscheinen wird, ist noch unklar.Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer