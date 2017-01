Dark Souls 3: The Ringed City: Zweite Erweiterung angekündigt: Bis ans Ende der Welt - zwischen Vernunft und Wahnsinn - 4Players.de

BigEl_nobody schrieb am 23.01.2017 um 16:43 Uhr

Ashes of Andariel war Grütze.... Viel zu kurz, nur ein echter Boss ganz am Ende, wenig Storycontent, ödes und monotones Leveldesign, kaum Atmosphäre.

Ich erwarte zumindest einen DLC auf Augenhöhe mit Artorias of the Abyss, sonst lohnt es sich einfach nicht das Spiel nochmal aus der Gerümpelkammer zu holen und sich nochmal einzufuchsen.