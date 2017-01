Solo: Crowdfunding-Spiel mit aus Madrid stellt Seefahrt, Erkundung und die Liebe in den Mittelpunkt - 4Players.de

Screenshot - Solo (Mac) Screenshot - Solo (Mac) Screenshot - Solo (Mac) Screenshot - Solo (Mac) Screenshot - Solo (Mac) Screenshot - Solo (Mac) Screenshot - Solo (Mac) Screenshot - Solo (Mac) Screenshot - Solo (Mac)

Das in Madrid ansässige Team Gotham startet eine Crowdfunding-Kamkpagne auf dem Investitionsportal fig.co . Statt Batman steht in ihrem Spiel allerdings die Liebe im Mittelpunkt: Im Explorationsspiel aus der Third-Person-Perspektive schlüpft man in die Rolle eines Seefahrers, der um ein Archipel herum reist und auf Inseln Puzzles löst, die alternative Lösungen anbieten. Gleichzeitig soll die "meditative Erfahrung" Fragen rund um die Liebe stellen, so dass man später dazu passende Partnervorschläge von Spielcharakteren zugeteilt bekommt. Zwischendurch erkundet man die Wildnis, um z.B. Fotos zu schießen. 31 Tage vor Kampagnenschluss hat Solo 28.425 Dollar erreicht, die Mindestsumme für die Realisierung liegt bei 64.500 Dollar. Ab 15 Dollar bekommt man eine Download-Fassung des Spiels; wer mehr investiert, bekommt das typische Sammelsurium aus Artbooks, Goodies und Erwähnungen im Spiel.