Battlefield 1: They Shall Not Pass: DLC #1: Trailer und Termin - 4Players.de

DICE und Electronic Arts haben folgenden Trailer zur ersten Download-Erweiterung "They Shall Not Pass" für Battlefield 1 veröffentlicht. Das DLC-Paket umfasst die französische Armee, vier neue Karten (Verdun Höhen, Fort de Vaux, Soissons und Bruch), zwei weitere Operationen, den Spielmodus "Frontlinien" (Mischung aus Eroberung und Rush), die Eliteklasse Grabenkämpfer und weitere Fahrzeuge. Premium-Pass-Inhaber dürfen am 14. März 2017 loslegen. Zwei Wochen später soll das Add-on auch einzeln erhältlich sein. Einen Überblick über die vier Download-Erweiterungen findet ihr hier . Der Shooter im 1. Weltkrieg kann im Rahmen einer " Free Trial " für PC und Xbox One vom 3. bis 5. März ausprobiert werden - sowohl die Kampagne als auch die Multiplayer-Gefechte.Letztes aktuelles Video: Trailer