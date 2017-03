Battlefield 1: They Shall Not Pass: Heute erscheint die Erweiterung für Premium-Pass-Käufer; Spielszenen im Video - 4Players.de

PC: Mehrspielerserver werden für ungefähr zwei Stunden, von 09:00 Uhr MEZ bis 11:00 Uhr MEZ nicht verfügbar sein.

PlayStation 4: Mehrspielerserver werden für ungefähr zwei Stunden, von 11:00 Uhr MEZ bis 13:00 Uhr MEZ nicht verfügbar sein.

Xbox One: Mehrspielerserver werden für ungefähr zwei Stunden, von 13:00 Uhr MEZ bis 15:00 Uhr MEZ nicht verfügbar sein.

EA und DICE werden heute die erste Erweiterung Battlefield 1: They Shall Not Pass für Premium-Pass-Spieler veröffentlichen . Zwei Wochen später kann das DLC-Paket auch separat erworben werden. Es umfasst die französische Armee, vier neue Karten (Verdun Höhen, Fort de Vaux, Soissons und Bruch), zwei weitere Operationen, den Spielmodus "Frontlinien" (Mischung aus Eroberung und Rush), die Eliteklasse Grabenkämpfer und weitere Fahrzeuge.Wie üblich ist mit der Erweiterung ein Update für das Hauptspiel verfügbar. Dieses Update muss allerdings von allen Spielern runtergeladen werden. Patch-Notes liegen noch nicht vor. Folgenden Zeitplan für die Wartungsarbeiten haben die Entwickler bekanntgegeben:Spielszenen aus der Erweiterung könnt ihr euch in folgender Livestream-Aufzeichnung (ab 32:00 Min.) anschauen.Letztes aktuelles Video: Trailer