Battlefield 1: They Shall Not Pass: Creative Director spricht im Video über die Neuerungen des DLCs - 4Players.de

Im folgenden Video zum " Battlefield 1 "-DLC "They shall not Pass" spricht unter anderem Creative Director Stefan Strandberg über die Neuerungen. Neu dabei ist die französische Armee, vier neue Karten (Verdun Höhen, Fort de Vaux, Soissons und Bruch), zwei weitere Operationen, den Spielmodus "Frontlinien" (Mischung aus Eroberung und Rush), die Eliteklasse Grabenkämpfer und weitere Fahrzeuge. Der DLC steht bisher nur Premium-Nutzern zur Verfügung. In zwei Wochen kann der DLC auch separat erworben werden.Letztes aktuelles Video: Producer-Interview