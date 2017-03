Battlefield 1: They Shall Not Pass: Erweiterung ohne Premium Pass verfügbar - 4Players.de

Die erste Erweiterung Battlefield 1: They Shall Not Pass ist nun auch für alle interessierten Spieler (ohne Premium Pass) verfügbar - und kostet 14,99 Euro. Das DLC-Paket umfasst die französische Armee, vier neue Karten (Verdun Höhen, Fort de Vaux, Soissons und Bruch), zwei weitere Operationen, den Spielmodus "Frontlinien" (Mischung aus Eroberung und Rush), die Eliteklasse Grabenkämpfer und weitere Fahrzeuge. Unseren Test der Erweiterung findet ihr hier Das zweite Add-on "In the Name of the Tsar" wird sich um die russische Armee drehen: "Spieler marschieren mit der russischen Armee an die größte Front des Ersten Weltkriegs und kämpfen in Galizien mit den legendären Husaren während der Brussilow-Offensive. Sie werden Teil der Gefechte von Unternehmen Albion auf einem vereisten Archipel und bekämpfen feindliche Truppen in den verschneiten Schluchten des tückischen Aupkow Passes."Letztes aktuelles Video: Producer-Interview