Battlefield 1: They Shall Not Pass: Erweiterung zwei Wochen lang gratis erhältlich - 4Players.de

Electronic Arts bietet das im März 2018 veröffentlichte Battlefield-1 -Add-on They Shall Not Pass 14 Tage lang kostenlos zum Download an. Die regulär 14,99 Euro teure Erweiterung kann sowohl auf PS4 ( PlayStation Store ), Xbox One ( Xbox Games Store ) als auch PC ( Origin ) ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und dauerhaft behalten werden.Im Test urteilte Jan Ende März: "Nach wie vor vermittelt die stark zerstörbare Kulisse ein richtig wuchtiges, intensives Schlachtgefühl - diesmal entbrennen für meinen Geschmack aber zu viele zähe Duelle um neuralgische Punkte, inklusive einem übertriebenem Einsatz von Granaten, Mörsern & Co. Richtig gut schlägt sich der neue Modus 'Frontlinien', der das stetige Hickhack ein wenig aufbricht, so dass sich ein spannendes Tauziehen entwickelt."Letztes aktuelles Video: E3 2017 Nivelle Nights EA Play