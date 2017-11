Decksplash: Gratiswoche verfehlt das Ziel von 100.000 Spielern; Entwicklung wird komplett eingestellt - 4Players.de

Das Skateboarding-Revierkampfspiel Decksplash von Bossa Studios hat sein Ziel von 100.000 Downloads im Rahmen der Gratiswoche verfehlt. Das Studio stellt daher die Entwicklung des Spiels sowie die geplante Early-Access-Veröffentlichung ein. Stattdessen will sich das Decksplash-Team auf andere Projekte des Studios konzentrieren ( Worlds Adrift Purrfect Date etc.).Henrique Olifiers, Mitbegründer von Bossa Studios, gab die folgende Erklärung ab: "Das Gratiswochen-Experiment war eine Zerreißprobe für die Nerven des Teams, die jedoch unseren Verdacht bestätigt hat: Decksplash ist ein tolles Spiel, doch letzten Endes gab es nicht genug Spieler, um langfristig eine gesunde Online-Community zu garantieren. Wir betrachten das Ergebnis jedoch als positiv für alle Beteiligten: Spieler werden kein Geld in ein Spiel investieren, das langfristig nicht überleben kann, und das Team kann mit dem Spiel abschließen, um sich auf ein neues Projekt zu konzentrieren. Hätten wir das Spiel aber eingestellt, ohne dieses Experiment zu wagen, hätten wir uns ständig gefragt, 'was wäre wenn?'"Die Decksplash-Gratiswoche, die vom 2. November bis 10. November abgehalten wurde, sollte das Terrain für die geplante Early-Access-Veröffentlichung sondieren. Die Teilnahme von 100.000 Spielern hätte Bossa vom dauerhaften Interesse einer soliden Spielerbasis überzeugt. "Ohne diese Zahlen konnte das Studio nicht garantieren, eine problemlose Matchzuweisung in einer kompetitiven und unterstützenden Community zu ermöglichen."Letztes aktuelles Video: Community-Trailer