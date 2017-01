The Banner Saga 3: Kickstarter-Kampagne für den letzten Teil der Reihe gestartet - 4Players.de

Stoic hat die Kickstarter-Kampagne für den dritten und letzten Teil von The Banner Saga gestartet. 200.000 Dollar wurden als Finanzierungsziel ausgeschrieben. Laut den Entwicklern soll das Geld aus dem Crowdfunding-Vorhaben hauptsächlich in die Verlängerung der Produktion und die Verbesserung des Spiels fließen. Für 20 Dollar kann man sich eine digitale Version für PC oder Mac (Steam oder GOG) sichern.The Banner Saga 3 soll abermals auf rundenbasierte Gefechte, starke Charaktere, eine erwachsene Geschichte und handgezeichnete Animationen setzen. In unseren Tests wurden sowohl The Banner Saga als auch The Banner Saga 2 mit jeweils einem Gold-Award ausgezeichnet.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer