The Banner Saga 3: Finanzierungsziel bei Kickstarter erreicht; spielbare Dredge-Helden als erstes Stretch Goal - 4Players.de

Bei der Kickstarter-Kampagne von The Banner Saga 3 ist das Finanzierungsziel bei 200.000 Dollar erreicht worden. Laut Stoic soll das Geld aus dem Crowdfunding-Vorhaben hauptsächlich in die Verlängerung der Produktion und die Verbesserung des Spiels fließen. In einem Update-Beitrag bedankten sich die Entwickler bei den Unterstützern und gaben das erste Zusatzziel bekannt. Wenn weitere 50.000 Dollar zusammenkommen (Ziel: 250.000 Dollar), sollen drei spielbare Dredge-Helden (Stoneguard, Hurler, Stonesinger) mit eigenen Hintergrundgeschichten, Fähigkeiten, Portraits und Kampfanimationen eingebaut werden.The Banner Saga 3 soll abermals auf rundenbasierte Gefechte, starke Charaktere, eine erwachsene Geschichte und handgezeichnete Animationen setzen. In unseren Tests wurden sowohl The Banner Saga als auch The Banner Saga 2 mit jeweils einem Gold-Award ausgezeichnet.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer