The Banner Saga 3: Kickstarter endet in wenigen Stunden; drei Zusatzziele erreicht - 4Players.de

Die Kickstarter-Kampagne von The Banner Saga 3 endet in neun Stunden (um 5:00 Uhr morgens). Derzeit stehen 392.301 Dollar von 7.756 Unterstützern unter dem Strich. Das Finanzierungsziel lag bei 200.000 Dollar. Zusätzlich zum ersten Zusatzziel (drei spielbare Dredge-Helden) sind noch zwei weitere Stretch-Goals erreicht worden. Das Taktik-Rollenspiel wird einen "Survival-Modus" spendiert bekommen - allerdings erst nach dem Verkaufsstart. In diesem Modus, der sich ausschließlich um die Kämpfe dreht, dürfen sechs Helden, die sich mit der Zeit verbessern lassen, gegen diverse Gegner antreten. Da das Ziel bei 350.000 Dollar erreicht wurde, wird ein "vermisster Charakter" (Ubin) sein Comeback feiern. Kommen in den letzten Stunden noch insgesamt über 400.000 Dollar zusammen, wird nachträglich die "Eternal Arena" eingebaut - ein schneller Spielmodus mit unterschiedlichen Regeln, alternativen Mechaniken, wöchentlichen Turnieren etc. Ab 480.000 Dollar soll ein "High-End-Motion-Comic" (Mini-Serie) von Madefire folgen.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer