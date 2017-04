The Banner Saga 3: Was will Stoic danach in Angriff nehmen? - 4Players.de

Bis zum geplanten Stapellauf von The Banner Saga 3 Ende 2018 ist es noch eine ganze Weile hin. Trotzdem haben die Kollegen von PC Games N die Entwickler der Taktik-Rollenspiel-Saga gefragt , wie deren Pläne für die weitere Zukunft aussehen. Stoics Technical Director John Watson hätten es vor allem die Zeichentrick-Sequenzen aus The Banner Saga 2 angetan, die er nicht nur im Nachfolger sondern darüber hinaus auch gern als eigene Serie oder Kurzfilm sehen würde.Producer Zeb West erinnert sich hingegen gern an The Banner Saga: Factions zurück und würde gern wieder einen Multiplayer-Titel in enger Zusammenarbeit mit der Community entwickeln. Dem pflichtet auch Watson bei, der vor allem etwas machen will, das nicht erzählerisch, sondern spielmechanisch vorangetrieben werde, etwas mit taktischen Kämpfen und Wettstreit wie bei Factions, eine Art Banner Saga Tactics. Er wäre jedenfalls dafür zu haben und halte die Entwicklung eines solchen Titels auf jeden Fall für möglich.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer