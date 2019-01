The Banner Saga 3: Interview, Teil #2: Über Ash of Gods: Redemption und die Zukunft von Einzelspielertiteln - 4Players.de

Im zweiten Teil des Interviews mit Matt Rhoades (Lead Designer bei Stoic) über die Banner-Saga-Trilogie geht es u. a. um die Zukunft von Einzelspielertiteln und das stark an The Banner Sage angelehnte Ash of Gods: Redemption . Der erste Interviewteil drehte sich hauptsächlich um die Geschichte, die Story-Auflösung im dritten Teil und die Permadeath-Mechanik.Matt Rhoades: Ein Höhensystem stand eigentlich auf dem Wunschzettel, aber aus verschiedenen Gründen war es mit unserer bestehenden Engine einfach nicht machbar. Es gab einige Einschränkungen aufgrund von Dingen wie z. B. unserem bestehenden Fundus an vorhandenen Animationen oder der Art und Weise, wie die Engine die Hintergründe der Ebenen realisiert. Wir haben die Technologie mit der Zeit und den Ressourcen, die wir hatten, so weit wie möglich vorangetrieben und ich denke, einige der Ergänzungen, die wir im Laufe der Trilogie vorgenommen haben, verleihen dem Gameplay zusätzliche Tiefe und Vielfalt.Matt Rhoades: Als wir begannen, The Banner Saga zu machen, waren wir zum Teil von großen rundenbasierten Strategiespielen der Vergangenheit inspiriert - zum Beispiel Shining Force, Final Fantasy Tactics und Ogre Battle. Wir sind wirklich froh darüber, dass manche Leute so sehr von unserem Spiel begeistert waren, dass sie ihr eigenes Spiel machen wollten. Ich wünschte, sie hätten das Selbstvertrauen gehabt, ihre Flügel etwas mehr zu spreizen und sich etwas mehr abzuheben.Matt Rhoades: Es wird definitiv weiterhin einen Markt für Einzelspielerspiele geben, aber ich denke, dass sie in eine von zwei Richtungen gezogen werden: extrem teure Massenmarkt-Franchise-Spiele wie God of War oder Spider-Man, die AAA-Studios herausgebracht haben - oder wirklich kleine, persönliche Indie-Projekte, die mit kleinen Budgets gemacht werden können und nicht ein großes Publikum erreichen müssen, um ihre Investition zu amortisieren. Ehrlich gesagt, hoffe ich, dass ich mich irre, da ich Einzelspielerspiele liebe, die von der Geschichte bestimmt sind. Ich möchte gerne, dass es weiterhin einen Ort für Spiele wie Hellblade: Senua's Sacrifice oder Vampyr neben den Assassin's Creeds und Red Dead Redemptions gibt.Matt Rhoades: Wir sind noch nicht bereit zu verraten, was wir als nächstes in Angriff nehmen werden. Aber ich möchte anmerken, dass wir intern wirklich begeistert von unserem neuen Projekt sind. Bleibt dran!Letztes aktuelles Video: Eternal Arena