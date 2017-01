Xbox One Project Scorpio: Ohne ESRAM, mit Checkerboard-Rendering; Spiele-Entwickler sollen eine dynamische Auflösung anstelle einer starren 4K-Auflösung bevorzugen und ggf. Grafikdetails reduzieren - 4Players.de

Sadira hat geschrieben: Hihi, ist das die inoffizielle stellungnahme das auch die scorpio nicht alle spiele in 4k 60 fps hinkriegt ?

ist nicht böse gemeint, ich hab schon vor die zu kaufen, aber hatte schon vermutet das sie ca auf 2560x1440 rendert und dann hochscaliert

Wie sollte sie das auch bitte schaffen? Nichtmal auf dem PC ist das möglich, Witcher 3 kommt mit einer 1080 auf knapp über 70 FPS in 4K. Beim berüchtigten Metro sinds 40 FPS. Allein die Karte kostet 600-700?. Leute die mit diesem 4k Argument kommen denken nicht genug nach. Microsoft ist sich eben auch bewusst, dass Entwickler oft genug auf viel zu viele Effekte setzen und es nunmal Spiele gibt, die nicht effektiv die Hardware auslasten (siehe Spiele mit Gamebryo Engine). Das drückt die FPS Zahl. Ich persönlich sehe darin auch die perfekte Lösung, dynamische Auflösung und dafür stabile FPS, am besten 60. Denn FPS > Auflösung. MS kann jetzt keine 2000? Konsole bauen.Auch, dass sie kein Zen verwenden ist logisch, AMD kam dafür viel zu spät mit ihren neuen Chips. Als Scorpio in Entwicklung ging, war Zen nur ein Geist am Hardware Himmel. Vega ist dafür schon lange in Entwicklung und wird wohl kommen. Schon das deutet auf einen großen Fortschritt hin. Was am Ende bei rauskommt ist die Frage, aber bisher sieht das ordentlich aus.Am Ende geht es aber nur um die Software. Wen nutzt die ganze Technik, wenn nichts rauskommt. Wenn man wie ich auch einen ordentlichen PC hat, verstaubt die Xbox One einfach.