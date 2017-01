Xbox One Project Scorpio: Die PlayStation 4 Pro ist nur ein halbherziges Upgrade und Project Scorpio ist eine vollwertige Next-Generation-Konsole, meint der Chef der Moon Studios - 4Players.de

Thomas Mahler (CEO von den Moon Studios; Ori and the Blind Forest ) meldete sich bezüglich der PlayStation 4 Pro und Project Scorpio bei NeoGAF zu Wort. Er meinte, dass die PlayStation 4 Pro nur ein halbherziges Upgrade sei. Die leistungsstärkere Xbox-One-Konsole Project Scorpio bezeichnete er hingegen als eine vollwertige Next-Generation-Konsole.Sein Beitrag : "Scorpio ist eine Next-Gen-Maschine mit dem zusätzlichen Vorteil, dass alle alten Spiele noch kompatibel sind. Ich denke (...) Microsoft hat noch ein wenig Arbeit vor sich, um den Leuten klarzumachen, dass Scorpio kein halbherziges Upgrade (was die PS4 Pro irgendwie ist) ist, sondern eine ausgewachsene Next-Gen-Maschine, die nur rückwärts-kompatibel zur aktuellen Spiele-Bibliothek ist." GameSpot hat nachgeforscht und bestätigt, dass der Kommentar tatsächlich von Mahler stammt. Mahler hatte schon in der Vergangenheit "Klartext" gesprochen und Anfang des letzten Jahres geschrieben, dass er es nicht einsehen würde, warum die Hardware-Hersteller immer so übertrieben verschwiegen bezüglich der Systemspezifikationen sein würden. Sie sollten einfach die Daten rausrücken, damit die Entwickler endlich wissen würden, wie das System aussehen würde, auf dem ihr Spiel letztendlich laufen wird.