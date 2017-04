Xbox One Project Scorpio: Gerüchte: Forza Motorsport 7 ist der "Headliner"; Call of Duty: WW2, FIFA 18, Star Wars Battlefront 2 und Red Dead Redemption 2 sollen nativ in 4K laufen - 4Players.de

Wird auch Zeit das Microsoft sich was einfallen lässt,die März vkz jetzt in den USA werden:1. Switch2.Ps43 Xbox OneNr3 im Heimatland also viel mehr Schmach geht nicht finde ich.Wenn diese Scorpio mehr wie 499 kostet dann ist sowieso finish,dann geht die xbox konsole in rente und gesellt sich zu Sega die auch von Sony in den Ruhestand geschickt worden sind