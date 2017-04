Xbox One Project Scorpio: Was steckt in der leistungsstärkeren Xbox One? Hardware-Spezifikationen enthüllt; 6 TFLOPS werden erreicht - 4Players.de

Bei Digital Foundry wurden die finalen Systemspezifikationen von Project Scorpio (exklusiv) enthüllt. Die leistungsstärkere Version der Xbox One wird über einen Acht-Kern-x64-CPU mit 2,3 GHz verfügen. Die normale Xbox One nutzt einen Acht-Kern-Jaguar-CPU mit 1,75 GHz. Die neuen x86-CPU-Kerne sollen 31 Prozent schneller als die der Xbox One sein und viel mehr Spielraum für individuelle Einstellungen erlauben. Die PlayStation 4 Pro verwendet eine Acht-Kern-Jaguar-CPU mit 2,1 GHz. Die GPU wird 40 "Customised Compute Units" bieten, die mit 1172 MHz laufen werden - laut Digital Foundry eine überraschend hohe Taktfrequenz für Konsolen. Die Xbox One nutzte "12 GCN Compute Units" mit 853 MHz. Bei der Xbox One S wurde die Taktfrequenz auf 914 MHz erhöht. Bei der PlayStation 4 Pro kommen 36 "12 GCN Compute Units" mit 911 MHz zum Einsatz. Die anstrebte 6 TFLOPS-Marke wird laut dem Bericht erreicht.Der Arbeitsspeicher der Konsole wird 12 GB GDDR5 groß sein - mit einer Bandbreite von 326 GB/Sekunde. Die "normale" Xbox One verwendete die "berüchtigte" Mischung aus 8 GB DDR3 und 32 MB ESRAM (DDR3: 68GB/s, ESRAM at max 204GB/s; Xbox One S: 219GB/s). In der PlayStation 4 Pro sind 8 GB GDDR5-Ram verbaut (218 GB/s). Die 2,5-Zoll-Festplatte wird 1 TB Speicher bieten. Wie in der Xbox One S wird in Project Scorpio ein 4K UHD Blu-ray Laufwerk seinen Dienst verrichten. Die Input/Output-Anschlüsse entsprechen denen der Xbox One S (HDMI 2.0; kein Kinect-Port). Project Scorpio soll vollständig abwärtskompatibel mit Xbox One und Xbox One S sein. Weder Preis noch Veröffentlichungstermin wurden genannt. Digital Foundry schätzt, dass die Konsole für 499 Dollar an den Start gehen wird.(Quelle: Digital Foundry