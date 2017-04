Xbox One Project Scorpio: Was steckt in der leistungsstärkeren Xbox One? Hardware-Spezifikationen enthüllt; 6 TFLOPS werden erreicht; Forza-Tech-Demo mit maximalen Grafik-Optionen lief nativ in 4K mit 60 fps - 4Players.de

CJHunter hat geschrieben: ? vor 13 Minuten

Eine PS5 wird ganz sicher nicht vor Ende 2019 kommen, da würde ich sogar drauf wetten. Der Grund ist relativ simpel: Man hat jetzt die Pro, viele Spiele wurden in dieser Gen immer wieder verschoben und es wurden für 2017/2018 schon eine Menge Exklusivtitel angekündigt die dann erstmal erscheinen müssen. Man könnte eigentlich fast behaupten das erst jetzt die große Hochzeit der PS4 beginnt, da wäre doch Sony ziemlich dumm eine PS5 schon 2018 zu bringen nur um MS dann wieder krampfhaft den Titel als stärkste Konsole wieder abjagen zu wollen. Damit würde man sich doch ins eigene Fleisch schneiden. Die PS4 bzw. Pro hat sicherlich noch mind. 2-3 sehr gute Jahre vor sich. Mit einer PS5-Ankündigung rechne ich frühestens auf der E3 2018, Release dürfte dann eventuell Ende 2019 sein, das wäre dann 6 Jahre nach der PS4 und sicherlich ein guter Zeitpunkt...P.S: Was den Preis der Scorpio angeht, also da rechne ich mit 499 Euro..MS könnte es sich zwar leisten, aber 399 Euro halte ich für utopisch für eine Konsole die 6 tflops aufs Parkett legen kann...Sony wird so oder so reagieren und den Preis der Pro dann pünktlich senken, ich denke das die Pro je nach Scorpio-Preis mindestens 100 Euro (eher etwas mehr) günstiger zu haben sein wird.