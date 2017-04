Xbox One Project Scorpio: Was steckt in der leistungsstärkeren Xbox One? Hardware-Spezifikationen enthüllt; 6 TFLOPS werden erreicht; ForzaTech-Demo mit maximalen Grafik-Optionen lief nativ in 4K mit 60 fps - 4Players.de

DonDonat hat geschrieben: ? vor 51 Minuten Sorry, dass glaube ich nicht: "4k in 60FPS" mit der Hardware? Klingt selbst unter Anbetracht von deutlich effizienterer Render-Pipeline und anderen Optimierungen, die ein PC nicht hat, einfach nicht realistisch.

Auf dem PC brauch es eine 1070 für durchaus reduzierte Settings, eine 1080 für Mittlere bis teilweise hohe und eine 1080 Ti für hohe bis ultra Settings. All diesen Karten ist aber eins gemein: sie sind deutlich schneller als die Scorpio und dabei haben wir dann noch nicht mal die CPU einberechnet, die bei 4k noch mal ordentlich Leitung haben muss

Ich kann Xbox Games im Zweitrechner mit einer GTX980er in 4k bei hohen Einstellungen laufen lassen.Ein Forza und Killer Instinct sind absolut kein Problem.Die CPU wird bei solchen Games mit den leichten Verbesserungen auch die 60fps knacken.In 4k brauchst du nicht wesentlich mehr CPU Leistung. Da rennst eher ins GPU Limit.Ein Watch Dogs 2 wird natürlich trotzdem nicht mit 60 Bildern auf der Scorpio laufen. Ist ja selbst am PC nur mit reduzierten Details möglich.Für einen Teil der Games wird es für 60 Bilder reichen wie auch schon bei PS4 und One. Bei der GPU wird es halt keine Ultraeinstellung aber hohe sind schon drin. Es kommt immer auf das Game und Engine an was welche Einstellung frist.Aber natürlich wird die Scoprio keinen PC ersetzen können wenn man in fast jedem Game mindestens 60 Bilder will.