Xbox One Project Scorpio: Soll Entwickler zurückgewinnen, die Microsoft mit der Xbox One verloren hat - 4Players.de

Microsoft will mit der Architektur der Xbox One Scorpio und ihren Entwicklungs-Tools Studios zurückgewinnen, welche sich im Laufe der vergangenen zwei Jahre von der Spiele-Plattform abgewandt hätten. Man habe nicht mehr das gleiche Verhältnis zu ihnen wie zu Zeiten der Xbox 360, so der Vizepräsident der Spiele-Sparte Mike Ybarra gegenüber Eurogamer.net , was sich natürlich möglichst wieder ändern solle:"Wir wollen, dass die besten Spiele auf unserer Kiste laufen und es gibt Werkzeuge, Dev-Kits und ähnliche Wegweiser, um die Entwickler zurückzugewinnen. Das war eine wichtige Priorität bei unserer Heransgehensweise an dieses Produkt."Die Tools erlaubten es Entwicklern, die "absolut beste Version ihrer Spiele" zu kreieren. Des Weiteren bediene man mit der Scorpio das in den letzten Jahren gewachsene Bedürfnis nach inkrementellen Hardware-Updates wie im Handy-Markt. Heutzutage wolle der Konsument nicht lange warten, sondern häufiger upgraden können, statt sich wohl oder übel sieben Jahre mit der gleichen Hardware abgeben zu müssen. Zu dieser Erwartung gehöre auch die Fähigkeit, dass alles nahtlos und problemlos auf unterschiedlichen Hardware-Varianten einer Plattform funktioniere.