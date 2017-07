Xbox One X: Ubisoft-Chef: Neue Konsole kann die Branche wachsen lassen; besser mehr Leistung als Kinect - 4Players.de

Die Xbox One X von Microsoft hat das Potenzial den Spiele-Markt weiter wachsen zu lassen, erklärte Yves Guillemot (Chef von Ubisoft) gegenüber GameSpot . Er ist der Ansicht, dass die höhere Leistung zu besseren Spielen bzw. besseren Erlebnissen führen würde, die wiederum neue Spieler ansprechen könnten. Außerdem sei es gut, dass sie sich bei Microsoft auf die Leistung der Konsole konzentriert hätten und nicht auf so etwas wie Kinect.Yves Guillemot: "Wir haben mit Microsoft einen Deal bezüglich Assassin's Creed Origins gemacht, weil [das Spiel] die Leistungsvorteile dieser Konsole wirklich nutzt. Wir finden es sehr gut, was sie machen, denn anstatt so etwas wie Kinect zu veröffentlichen, erhält die Spiele-Branche diesmal mehr Performance/Leistung, was zu einer besseren Immersion, einer besseren Computerintelligenz und ganz allgemein zu besseren Spielen führt. Uns gefällt das, weil es bedeutet, dass die Branche wachsen wird, denn je besser die Spielerlebnisse sind, desto mehr Menschen wollen daran teilhaben. Wir denken, dass [die Xbox One X] ein gutes Potenzial hat. Und wenn Microsoft ebenfalls hinter der Sache steht, kann das gut gehen."Die Xbox One X (aka Project Scorpio) wird am 7. November 2017 an den Start gehen. Die Konsole mit einer Rechenleistung von 6 TFLOPS wird 499 Euro kosten ( Details ).Letztes aktuelles Video: E3 2017 Technik-Details