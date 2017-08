Xbox One X: Vorbestellung ab sofort möglich, limitierte "Project Scorpio Edition" - 4Players.de

Wie Microsoft im Vorfeld der gamescom in einem Streaming-Event mitteilte, kann die Xbox One X ab sofort vorbestellt werden, u.a. bei Amazon . Frühbucher werden dabei mit der limitierten "Project Scorpio Edition" belohnt. Konsole und Gamepad sind bei dieser Version mit einer Gravur versehen, die in grün den Arbeitstitel des Systems "Project Scorpio" anzeigt.Zusätzlich befindet sich in dem Paket, dessen Design der ersten Xbox nachempfunden ist, ein vertikaler Standfuß.Auf wieviele Exemplare diese Variante der Xbox One X limitiert ist, wurde nicht gesagt. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Konsole liegt bei 499,- Euro. Bei der Ur-Version der Xbox One wurden Vorbesteller und "Tag-1"-Käufer der Konsole mit dem Aufdruck "Day One 2013" auf dem Gamepad belohnt.Letztes aktuelles Video: Project-Scorpio-Edition