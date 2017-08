Xbox One X: Vorab-Laden von Patches möglich sowie Infos zur Datenübertragung zwischen alten und neuen Konsolen - 4Players.de

Im Rahmen der Vorstellung der Xbox One X hat Mike Ybarra, Vice President von Xbox, drei Wege genannt, wie man seine Daten von seiner alten auf die neue Xbox übertragen kann. Zum einen lassen sich sämtliche Einstellungen auf einem externes Speichermedium abspeichern und anschließend auf die Xbox One X transferieren. Cool: Patches und Updates, darunter z.B. 4K-Inhalte und Verbesserungen für die bereits veröffentlichten Xbox-Spiele, lassen sich bereits im Vorfeld der Veröffentlichung am 7. November laden und werden dann einfach via Festplatte oder USB-Stick auf die neue Konsole übertragen, sobald sie sich im Haushalt befindet. So kann man sich das lästige Laden von den vielen Updates am Release-Tag sparen und sofort loslegen.Spiele und Apps lassen sich außerdem über ein Heimnetzwerk zwischen alter und neuer Konsole übertragen - man muss also nicht zwingend den Umweg über eine externe Festplatte gehen. Sollte man dort allerdings schon viele Inhalte abgespeichert haben, stöpselt man sie einfach in die neue Konsole ein und soll auch über die Xbox One X umgehend Zugriff auf sie bekommen.