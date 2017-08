Xbox One X: "Rekordverdächtig schneller" Vorverkauf; vielerorts ist die "Project Scorpio Edition" vergriffen - 4Players.de

Noch keine andere Xbox-Konsole wurde in den ersten fünf Tagen (nach Pre-Order-Start) häufiger als die Xbox One X vorbestellt, dies hat Microsoft heute bekanntgegeben . Laut Mike Nichols (Corporate Vice President im Bereich Xbox-Marketing) waren die verfügbaren Konsolen-Kontingente "rekordverdächtig schnell" ausverkauft. In vielen Ländern der Welt soll die Xbox One X schon nicht mehr erhältlich sein. Nichols schreibt weiter, dass sie "überwältigt" von der Nachfrage und von der Resonanz der Spieler seien.Microsoft startete den Vorverkauf der Konsole am 20. August mit der limitierten " Project Scorpio Edition ". Konsole und Gamepad sind bei dieser Version mit einer Gravur versehen, die in grün den Arbeitstitel des Systems "Project Scorpio" anzeigt. Zusätzlich befindet sich in dem Paket, dessen Design der ersten Xbox nachempfunden ist, ein vertikaler Standfuß. Auf wie viele Exemplare diese Variante der Xbox One X limitiert ist, wurde nicht gesagt. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Konsole liegt bei 499 Euro. Erscheinungstermin ist der 7. November 2017.Im kommenden Monat (September) will Microsoft weitere Details zum nächsten Pre-Order-Kontingent bzw. zum Vorverkauf der Standard Edition der Xbox One X bekanntgeben.Ein Sprecher von Media Markt wird folgendermaßen zitiert: "A great piece of tech with a great onrush. Microsoft's high-end console hits the hearts and minds of our console fans. We were absolutely astonished with the run on Microsoft's new flagship console of the Xbox One family. The Xbox One X Project Scorpio Edition was the fastest sold-out Xbox console ever".Letztes aktuelles Video: 4K-Gaming-Montage