Xbox One X: Microsoft über Optimierung, Framerate-Optionen, Maus-Support - und einen Crossplay-Seitenhieb in Richtung Sony - 4Players.de

Am Wochenende haben "Xbox and Windows Platform Head" Mike Ybarra und "Xbox Live Director of Programming" Larry Hryb einige Fragen zur Technik und dem "Ökosystem" der kommenden Konsole Xbox One X beantwortet: Im Twitch-Podcast zur Penny Arcade Expo West in Seattle hieß es z.B., dass man dank der Nähe zur Architektur der Xbox One S so viel wie möglich aus dem älteren Modell herausquetschen werde - und danach würden die Optimierungen für die "One X" hinzugefügt. Dualshockers.com hat einige Punkte aus der Show zusammengefasst. Darin bekräftigt Microsoft, dass man sicherstellen wollte, dass der "Pfad für die Entwickler sehr sanft" sein wird. Zudem sei bestätigt worden, dass eine Unterstützung für Keyboard und Maus "definitiv kommen" wird, ein Termin für das entsprechende Update sei aber noch nicht genannt worden. Microsoft lasse den Entwicklern bei der Entscheidung der Eingabemöglichkeiten viel Freiheit. Man versuche sie aber so zu beraten, dass sie bei einem Mehrspieler-Titel der Fairness halber gut darüber nachdenken - um Spielern etwa die Möglichkeit anzubieten, nur gegen solche Gegner anzutreten, die das gleiche Eingabegerät nutzen.Eine Funktion zum Verschenken komme laut Ybarra sehr bald, eine Wunschliste befinde sich auf der Liste für später implementierte Features. Im Gespräch zeigte er sich begeistert von Crossplay und der diesbezüglich guten Beziehung zu Nintendo. Wer sich ebenfalls dafür interessiere, solle ruhig bei Microsoft anfragen. Hryb habe dann sogar in die Kamera geschaut und Sony direkt aufgefordert, sich zum Thema zu melden. Der kleine Seitenhieb dürfte sich natürlich auf Rocket League beziehen: Beim Auto-Fußball dürfen bekanntlich Besitzer fast aller Plattformen gegeneinander spielen - nur PS4-Nutzer bleiben unter sich , weil sich Sony offenbar sträubt.Ybarra prophezeite, dass man künftig häufiger Wahlmöglichkeiten zwischen einer hohen Auflösung und einer hohen Framerate zu Gesicht bekommen werde, um dem Nutzer mehr Flexibilität zu geben. Microsoft stelle entsprechende Optimierungs-Werkzeuge zur Verfügung, letztendlich liege die Entscheidung aber bei den Entwicklern. Auch die Spracherkennungs-KI Cortana soll künftig mehr Auftritte bekommen und in ihren Möglichkeiten erweitert werden. Bereits etwas früher wurden auf der PAX West zwei neue Dark- und Light-Modi des Dashboards mit extrahohem Kontrast präsentiert. Zudem wurde erläutert, wie sich Spiele oder 4K-Filme zwischen der alten Xbox One und der One X übertragen lassen. Der Youtube-Kanal Guiseppe's Gaming hat die entsprechende Präsentation mitgeschnitten:Letztes aktuelles Video: 4K-Gaming-Montage